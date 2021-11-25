 

Исполнительная служба взыскала 586 млн грн задолженности по зарплате – Минюст

25.11.2021, 13:58, Новости дня
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На прошлой неделе исполнители взыскали 7,8 млн грн в пользу 420 граждан.

“Наибольшая сумма – 2,4 млн грн – взыскана в Днепропетровской области в пользу 87 работников. Долг взыскан со счетов должников и от реализации имущества. 1,1 млн грн в пользу 105 работников взыскали во Львовской области со счетов должника. Исполнительные производства были открыты в ноябре”, – уточнили в релизе.

В Киеве исполнительная служба взыскала 1,1 млн грн в пользу 42 работников.

https://www.facebook.com/minjust.official/posts/1324306524657688

Контекст:

В течение августа – сентября в Украине сократились долги по выплате зарплат почти на 8%, или на 309 млн грн. Об этом 24 сентября сообщила замминистра экономики Светлана Глущенко. По ее словам, общий долг по зарплате, который накапливался годами, составляет более 2 млрд грн.

Минимальная зарплата в Украине – 6 тыс. грн. Средняя зарплата – 14 345 грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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