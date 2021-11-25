 

Кабмин Украины утвердил соглашение с Румынией о закупке и поставке вооружений

25.11.2021, 13:02, Новости дня
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Таким образом, соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Румынии о военно-техническом сотрудничестве, подписанное 5 сентября 2020 года в Бухаресте, вступило в силу.

В пояснительной записке к документу говорится, что соглашение обеспечит создание нормативно-правовой базы в военно-технической сфере между сторонами и позволит осуществлять военно-техническое сотрудничество по следующим направлениям:

закупка вооружения, боеприпасов и военной техники в рамках совместных проектов и производства вооружения и военной техники по требованию одной из сторон;
поставки вооружения, боеприпасов и военной техники и других товаров военного назначения и двойного использования;
ремонт и модернизация вооружения, боеприпасов и военной техники и оказание других услуг в военно-технической сфере;
продажа лицензий на производство вооружения, боеприпасов и военной техники, обеспечение технической поддержки при их производстве;
совместные исследовательские и опытно-конструкторские работы в военно-технической сфере и взаимный обмен результатами таких работ;
обмен опытом и информацией о стандартизации, кодификации, контроль качества оборудования с целью применения в совместных программах военно-технического сотрудничества.

Также соглашением предусмотрена возможность создания Совместной украинско-румынской комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Контекст:

5 сентября 2020 года тогдашний министр обороны Украины Андрей Таран и министр национальной обороны Румынии Николае-Ионел Чуке подписали в Бухаресте межправительственное соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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