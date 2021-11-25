Ляшко рассказал о новых ограничениях для регионов в “желтой” зоне эпидопасности

“В первую очередь правила коснутся регионов, которые находятся в “желтой” зоне эпидемической опасности. Если раньше бизнес мог выбирать модель деятельности в “желтой” зоне – не проверять документы о вакцинации [от коронавируса] или негативный тест, но соблюдать определенные ограничения по площади, то теперь он теряет эту опцию”, – отметил министр.

Посещать общественные заведения в “желтой” зоне эпидопасности смогут только граждане, получившие минимум одну дозу вакцины или имеющие негативный тест на COVID-19 либо сертификат о выздоровлении. Эта норма распространяется и на сотрудников.

“Ужесточение карантинных правил необходимо для снижения нагрузки на врачей и медицинскую систему, так как в стационары попадают именно те пациенты, которые не прошли полного курса вакцинации”, – подчеркнул глава Минздрава.

Ляшко напомнил, что Кабмин сократил действие “желтого” сертификата о вакцинации до 30 дней. Раньше он действовал 120 дней.

Контекст:

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

С начала эпидемии в стране выявили 3,3 млн случаев COVID-19, умерло 83,5 тыс. пациентов. По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела “желтый” уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в “красную” зону карантина перешли 17 областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября), Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская (с 30 октября), Волынская область (с 8 ноября), Черкасская (с 12 ноября). С 1 ноября в “красной” зоне эпидемической опасности находится Киев, с 18-го перешла Винницкая область.

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