 

Число погибших на шахте «Листвяжная» увеличилось до девяти человек

25.11.2021, 11:24, Новости дня
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В результате задымления на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, где продолжается спасательная операция, погибли девять горняков, сообщило правительство региона.

«Работа в шахте приостановлена. На поверхность вывели 237 человек. В шахте остаются 49 человек, на 15.05 (11.05 мск) девять из них обнаружены погибшими», – приводит ТАСС сообщение правительства. 

По словам губернатора региона Сергея Цивилева, оставшиеся в задымленной шахте горняки, предположительно, находятся в двух дальних штреках, связи с ними пока нет. 

«Все оставшиеся горняки, предположительно, находятся в двух дальних штреках, связи с ними пока нет. Из 40 километров участков горных выработок обследовано 18 километров. Газовая обстановка на обследованных участках неопасная, задымленность слабая», – сообщил он в Telegram. 

Глава региона отметил, что в шахте работают 19 отделений спасателей, которые проверяют все выработки (154 человека), на поверхности – 30 единиц техники.

«Пока сильного задымления нет, так что будем надеяться, что пожара там нет. Но связи с этими людьми у нас нет, система связи под землей не работает, хотя электроэнергия есть, все работает, система вентиляции работает, воздух из шахты откачиваем», – сказал Цивилев.

Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что шесть человек скончались в результате задымления на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, где продолжается спасательная операция, всего из шахты не поднялись на поверхность 49 человек. 

Напомним, в экстренных службах сообщили, что угольная пыль загорелась в шахте «Листвяжная» в Кузбассе, вызвав задымление. Возгорание в шахте находится в вентиляционной шахте.



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