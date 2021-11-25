 

В РФ выявили 33,7 тыс. случаев коронавируса за сутки

25.11.2021, 11:24, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ выявили 33796 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано почти 9,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 33796 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 340 (6,9%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3349, Санкт-Петербурге – 1538, Московской области – 1483.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 9 468 189 человек в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 1 238 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончалось 269 057 человек.

Накануне, 24 ноября, в РФ выявили 33 558 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 238.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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