Бюро экономической безопасности начнет работу до конца 2021 года – меморандум Украины с МВФ

“Бюро экономической безопасности Украины начнет работать до конца декабря 2021 года. Этот орган возьмет на себя ответственность за расследование экономических, финансовых и налоговых мошенничеств и преступлений, находящихся в юрисдикции Национальной полиции, СБУ и налоговой полиции, но за исключением тех преступлений, которые подпадают под юрисдикцию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)”, – говорится в документе.

Функционирование БЭБ необходимо “с целью консолидации полномочий по расследованию экономических преступлений в едином следственном органе”.

“НАБУ будет иметь первоначальную юрисдикцию по уголовным делам о коррупции в пределах своей следственной юрисдикции в отношении других правоохранительных органов, включая новое Бюро экономической безопасности”, – сказано в документе.

В нем отмечается, что когда заработает Бюро экономической безопасности, будет ликвидирована Государственная фискальная служба, а ее полномочия передадут налоговой и таможенной службам.

Закон о создании Бюро экономической безопасности Верховная Рада приняла во втором чтении 28 января. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В законе говорится, что БЭБ – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.

Правительство на заседании 12 мая приняло постановление о создании БЭБ.

В новом ведомстве будут работать 4000 человек, его директора выбрали на открытом конкурсе. Им стал Вадим Мельник, он был назначен на должность 20 августа.

По состоянию на 22 ноября в БЭБ трудоустроено 214 сотрудников.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Украины Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

18 октября миссия МВФ и власти Украины достигли предварительного соглашения о первом пересмотре программы финансирования stand-by.

Пересмотр программы сотрудничества с Украиной stand-by и выделение стране транша на сумму 500 млн специальных прав заимствования, которая эквивалента $699 млн, исполнительный совет Международного валютного фонда завершил 22 ноября. Срок действия соглашения о stand-by продлен до конца июня 2022 года.

24 ноября деньги пришли в Украину, сообщили в Национальном банке.

Второй транш направят на борьбу с эпидемией коронавирусной инфекции и поддержку финансовой системы Украины, сообщал президент Владимир Зеленский.

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