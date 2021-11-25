 

“Сногсшибательная женщина”. Звезда “Великолепного века” Узерли в чулках устроила фотосессию в отеле

25.11.2021, 11:17, Новости дня
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Актриса снялась в трикотажном платье с геометрическим принтом, светло-серых чулках и шапке. Она позировала в коридоре отеля.

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Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

“Сногсшибательная женщина”, – прокомментировала подписчица kobtseva94.

Контекст:

О приезде актрисы в Москву стало известно 23 ноября.

Мерьем Узерли 12 августа исполнилось 38 лет. Она родилась в Касселе (Германия). Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака матери, Джанан – ее родная сестра.

Узерли стала широко известна по роли любимой жены султана Сулеймана І – Хюррем Султан в сериале “Великолепный век” (2011).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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