Украина намерена сохранить половину от $2,7 млрд МВФ в качестве буфера от будущих рисков – меморандум с фондом

“Мы использовали около половины недавно полученных СПЗ (специальных прав заимствования. – “ГОРДОН”), мы намерены сохранить остаток СПЗ как буфер против будущих рисков, что также помогает поддерживать наши цели относительно внешней стабильности”, – говорится в документе.

В меморандуме указано , что Украина “на пути к выполнению запланированного дефицита бюджета на 2021 год, несмотря на недавнее давление на расходы”.

“Налоговые поступления превысили запланированные показатели преимущественно за счет большего, чем ожидалось, роста цен на сырье и восстановления импорта, что позволило нам увеличить расходы путем двух пересмотров бюджета на 2021 год и направление этих средств на строительство и содержание дорог”, – написано в нем.

Деньги от МВФ, которые должны были пойти на восстановление мировой экономики после кризиса, связанного с пандемией COVID-19, Украина получила в августе. Средства в размере $2,7 млрд поступили на счет Украины 23 августа.

9 июля в МВФ одобрили дополнительную эмиссию специальных прав заимствования на $650 млрд. Деньги должны пойти на восстановление мировой экономики после кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

2 августа решение о выделении странам – членам Фонда $650 млрд принял совет управляющих МВФ.

В Минфине Украины говорили, что помощь от МВФ может быть направлена на финансирование бюджета Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Кабмин направит часть денег, полученных от МВФ, на социальные выплаты. При этом получение транша от МВФ не повлияет на решение Украины продолжать сотрудничество с Фондом в рамках программы stand-by, добавил глава Кабмина.

Контекст:

18 октября миссия МВФ и власти Украины достигли предварительного соглашения о первом пересмотре программы финансирования stand-by.

Пересмотр программы сотрудничества с Украиной stand-by и выделение стране транша на сумму 500 млн специальных прав заимствования, которая эквивалента $699 млн, исполнительный совет Международного валютного фонда завершил 22 ноября. Срок действия соглашения о stand-by продлен до конца июня 2022 года.

24 ноября деньги пришли в Украину, сообщили в Национальном банке.

Второй транш направят на борьбу с эпидемией коронавирусной инфекции и поддержку финансовой системы Украины, сообщал президент Владимир Зеленский.

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