Школьники пострадали в результате взрыва в столице Сомали

Мощный взрыв прогремел в четверг в сомалийской столице, городе Могадишо, возле школы в районе Ходан, сообщил сомалийский новостной портал «Губджуг ньюс».

Среди учеников и учителей есть пострадавшие, их число устанавливается, передает ТАСС. В свою очередь портал «Сомали гардиан» передает, что целью террористов была проезжавшая возле школы автоколонна миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ).

Место террористической атаки оцеплено полицией.

Suicide car bomb strikes military convoy in #Somalia’s capital; casualties https://t.co/gdgwjezy06 pic.twitter.com/1LWA1GbrBn

— Somali Guardian (@SomaliGuardian) November 25, 2021

Ранее мощные взрывы прогремели в столице Сомали Могадишо, а также на юге страны, есть многочисленные пострадавшие, погибли семь военнослужащих.