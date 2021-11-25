Ради выживания нашего вида – Деграсс Тайсон объяснил CNN, чем важен эксперимент NASA по изменению траектории астероида

NASA США решило провести эксперимент по изменению траектории астероида с помощью лёгкого толчка, который замедлит его на полмиллиметра в секунду, что со временем, однако, приведёт к серьёзным изменениям динамики небесного тела, передаёт CNN. При этом, по мнению астрофизика Нила Деграсса Тайсона, возможность менять курс астероидов может стать спасением человечества, которое в случае успеха миссии сможет с большей вероятностью избежать печальной участи динозавров.

(Отрывок из фильма «Армагеддон».)

«ПРЕЗИДЕНТ США»: Что это такое?

«ДИРЕКТОР NASA»: Сэр, это астероид.

«ПРЕЗИДЕНТ США»: Очень большой?

«СОТРУДНИК NASA»: По нашим прикидкам — 97,6 миллиарда…

«ДИРЕКТОР NASA»: Размером с Техас.

«ПРЕЗИДЕНТ США»: О каком ущербе может идти речь?

«ДИРЕКТОР NASA»: Об ущербе? Об абсолютном. Это глобальная катастрофа. Гибель человечества. Не важно, куда он упадёт, никто не уцелеет. Даже бактерии.

«ПРЕЗИДЕНТ США»: Боже мой… Что же делать?

Сейчас я вам расскажу, что делать! С момента появления этой классической сцены из «Армагеддона» прошло 23 года, и вот наконец NASA решило по-настоящему ответить на этот вопрос. Ну, или хотя бы попытаться.

Они собираются запустить первый тестовый полёт с целью изменить направление астероида. Каким образом? Думаете, я знаю? У меня тут есть анимированный ролик, который они прислали, но, что куда важнее, ко мне в студию пришёл Нил Деграсс Тайсон. Никто не понимает науку и практические вопросы лучше Нила. Как всегда, рад вас видеть.

НИЛ ДЕГРАСС ТАЙСОН, астрофизик: Взаимно.

Итак…

НИЛ ДЕГРАСС ТАЙСОН: Поверить не могу, что вы решили начать с «Армагеддона», который нарушает больше законов физики в минуту, чем какой бы то ни было другой фильм в истории. (Смеётся.)

Знаете, мы все ещё те болваны, и никто не знает об этом, если не считать, вас, конечно! (Оба смеются.) Ага, давайте растопчем их мечту. Поэтому люди и интересуются этим.

НИЛ ДЕГРАСС ТАЙСОН: Да, с небес на землю.

Просто жаль, что там Брюс Уиллис играл. Не хочется, чтобы его чихвостили. Итак, давайте обсудим, в чём там дело. Что же они обнаружили такого, что может стать прекрасным объектом для исследований?

НИЛ ДЕГРАСС ТАЙСОН: Вот что здесь происходит: вот это — внутренняя область Солнечной системы — Меркурий, Венера, Земля и Марс, а затем идёт Юпитер. Эта спиральная схема… Упс… (На интерактивном экране остаётся точка от его прикосновения.)

Ничего страшного. Вы же физик, валяйте.

НИЛ ДЕГРАСС ТАЙСОН: Ага. (Рисует смайлик.) Не обращайте внимания, мы в прямом эфире. (Оба смеются.) Вот это — пояс астероидов, поле из многих сотен тысяч астероидов, каждый из которых движется по собственной орбите вокруг Солнца. Некоторые из них пересекаются с земной орбитой и приближаются к нам на очень близкое расстояние, и мы называем их околоземными объектами.

Итак, один из них приближается к Земле на достаточно близкое расстояние, что позволяет нам выполнить эксперимент по перенаправлению. В противном случае придётся потратить огромное количество энергии, чтобы забраться так далеко в Солнечную систему. Эта миссия называется DART — испытания перенаправления двойного астероида.

Ага… давайте посмотрим… На следующем слайде будет объясняться, что это такое? Значит, вот что они нашли, нашли эти два астероида. Но почему вам так нравится модель для эксперимента, которую они построили?

НИЛ ДЕГРАСС ТАЙСОН: Да, это отличный вопрос. Дело в том, что, если вы попытаетесь перенаправить какой-нибудь случайно взятый астероид, то на него будет влиять куча факторов: с одной стороны его нагревает солнце, а с другой — нет; он может врезаться в другой объект… Здесь же у нас идёт речь о двойном астероиде. Если рассматривать Землю и Луну как бинарную систему, то это будет бинарный астероид — большой и поменьше. И мы отлично понимаем их орбитальные параметры. Если просто подлететь и отклонить «луну», даже совсем чуть-чуть, то можно сравнивать будущие данные с прошлыми и можно будет точно понять, какое влияние эта миссия оказала на траекторию этой «луны».

Просто уточню для себя: они пытаются понять, что вообще может произойти, или же они пытаются понять, что им по силам?

НИЛ ДЕГРАСС ТАЙСОН: Это испытание. Эксперимент, цель которого — понять, можем ли мы менять орбиту астероида. И вот что здесь нужно понимать: мы постоянно переходим улицу; переходим те же улицы, по которым ездят грузовики. Но вас никто не сбивает. Почему? Потому что вы оказываетесь в одной точке пространства в разное время. То есть разминуться с астероидом можно тремя способами: во-первых, его можно замедлить; таким образом вы пройдёте перед тем, как он на вас упадёт. Его можно ускорить, и тогда он пролетит перед вами, до того, как вы выйдете на дорогу. Или же его можно перенаправить в какую-то другую точку в пространстве. Или можно, конечно, поступить в стиле Брюса Уиллиса и взорвать всё к чертям. Но обычно мы отлично умеем взрывать, но куда хуже понимаем, куда полетят обломки, так что… Так что лучше его просто перенаправить.

Иными словами, вот что будет происходить. У вас, кажется, на следующем слайде показано. Да, точно. Вот «луна» — вот главный астероид, а вот DART. Аппарат выпускает маленькую камеру, а затем врезается в «луну» и замедляет её.

Вы говорили, что «луна» размером примерно со статую Свободы.

НИЛ ДЕГРАСС ТАЙСОН: Да, и в результате замедления «луна» попадает на более низкую орбиту вокруг астероида. И таким образом мы можем снять измерения. Кстати говоря, зонд замедлит «луну» где-то на полмиллиметра в секунду. Может показаться, что это совсем немного. Но объект это замедлит очень сильно, так как эффект будет со временем накапливаться.

Откуда они знают, что так всё и будет?

НИЛ ДЕГРАСС ТАЙСОН: Потому что мы знаем массу и у нас есть расчёты. Объект, который идёт на таран, весит где-то тысячу фунтов, а удар будет нанесён на скорости приблизительно четыре мили в секунду. Можно всё посчитать.

Ну вы и знаток! (Оба смеются.) Но если вы всё это и так знаете, зачем этим вообще заниматься?

НИЛ ДЕГРАСС ТАЙСОН: Никогда не помешает проверить. Пара моментов: мы не вполне понимаем структуру астероида. Предположим, что после удара от него отколется кусок и он отлетит в другом направлении, а главный объект останется почти на том же самом курсе и почти никакого эффекта не будет. То есть структурная целостность астероида — это очень важный фактор, который необходимо знать, когда ты собираешься его таранить, полагая, что ты меняешь всю его траекторию.

Всё это прекрасно, но сколько времени уйдёт на то, чтобы мы увидели, как всё это происходит?

НИЛ ДЕГРАСС ТАЙСОН: Нам нужно пойти его «поприветствовать», когда он будет пролетать рядом с Землёй — ведь именно благодаря дистанции до него мы можем долететь до него достаточно быстро и без серьёзных затрат. Орбиты этих астероидов проходят рядом с земной орбитой. Так что мы перехватим его, когда он будет рядом с Землёй. Только стоит напомнить: запуск уже сегодня, в 01:20 ночи по восточному времени. И запуск идёт с мобильной платформы под названием Земля, которая пересекается с орбитой другой мобильной платформы. Пересекутся они в начале октября 2022 года.

Но не стоит забывать об орбитальной динамике: аппарат отправляется в точку космического пространства, где этот астероид будет в октябре, чтобы с ним там встретиться. То есть он сейчас летит совсем не в сторону этого астероида. Они сейчас на сходящихся курсах. Вот что сейчас происходит. Это чудесный, прекрасный балет, где хореографом выступают силы гравитации…

И он может в один прекрасный день спасти мир.

НИЛ ДЕГРАСС ТАЙСОН: …и, как только мы научимся выполнять такие задачи, и выполнять хорошо и даже отлично… Предположим, что мы заблаговременно засекли астероид, и мы сможем изменить его курс лёгким толчком. И этот лёгкий толчок, эта корреляция курса, которую вы заблаговременно создали, со временем накопится и уберёт астероид с опасной траектории.

И я бы сказал, что, если мы хорошо овладеем этой наукой, мы гарантируем выживание нашего вида — в отличие от динозавров — в обозримом будущем. Кто знает — если бы у динозавров была своя космическая программа, они бы здесь так и гуляли, а мы бы играли роль закуски, которая мешается у них под ногами.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 24 ноября 2021 года.