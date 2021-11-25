 

В Украине за сутки выздоровело от COVID-19 больше людей, чем заболело

25.11.2021, 9:28, Новости дня
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Среди заболевших – 1 451 детей и 304 медработника. 3 404 пациента попали в больницы. Выздоровело 26 811 человек.

Умерло от коронавируса за эти сутки 628 заболевших. 

Сутками ранее в стране подтвердили 14 325 новых случаев коронавирусной инфекции и 595 смертей среди пациентов с COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело – 3 384 404 человека, выздоровело – 2 852 452 человека, летальных исходов – 83 541. 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2005143856315376

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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