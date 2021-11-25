Байден хотел бы заняться Китаем, но европейские проблемы не отпускают

Джо Байден думал, что решил с Европой все проблемы и теперь можно заняться противостоянием с Китаем, пишет Le Monde. Однако сначала Париж высказал своё недовольство пактом, который заключили США с Великобританией и Австралией. А потом и Москва потребовала провести с ней такие же переговоры, какие случились у Байдена с Китаем. Поэтому Вашингтон никак не может выйти из европейских вопросов, отмечает обозреватель издания.



Reuters

Барак Обама в 2014 году совершил ошибку, пишет Le Monde: он тогда отнёсся к РФ как к региональной державе, и Путина оскорбило такое неуважение. И с тех пор он старается доказать американским властям, что его страна остаётся мировым игроком.

А уважение, по мнению российского лидера, заключается в проведении встреч на высшем уровне, как это было во времена существования двух сверхдержав. И с течением времени у Путина выработался свой метод: если саммит так и не происходит, то его можно спровоцировать. Так, в сентябре 2015 года Россия, с которой после присоединения Крыма* никто не общался, отправила свои самолёты в Сирию. И 28 сентября у Путина произошла первая за два года встреча с Бараком Обамой.

С Дональдом Трампом всё было ещё проще, отмечает автор статьи. Но с Байденом иначе: 22 марта Москва сказала, что Белый дом отказался от виртуальной встречи. И в начале апреля у границы с Украиной стали собираться российские военные. Результат не заставил себя ждать, пишет автор статьи: уже 13 апреля Байден предложил провести встречу с российским президентом. И 16 июня она состоялась в Женеве. К этому времени военные от границы ушли.

Между тем июнь был важным месяцем для Байдена и его внешней политики. Он хотел возродить связи по НАТО с европейскими партнёрами. Он заключил пакт по безопасности с Австралией и Великобританией, создал тем самым новую структуру безопасности для противостояния китайской угрозе. Наконец, казалось, что с Путиным они нашли взаимопонимание по красным линиям. В Вашингтон Байден летел с ощущением выполненного долга. Он считал, что европейский вопрос урегулирования, и теперь можно вывести войска из Афганистана, и после этого ничто не будет отвлекать его от китайских задач.

Однако, по словам автора статьи, это было слишком оптимистично с его стороны. Два события помешали полноценному достижению этих целей. Во-первых, Париж был весьма травмирован, почувствовал себя преданным, когда узнал о новой структуре безопасности США, Великобритании и Австралии. Во-вторых, Москва отказалась следовать американскому сценарию. Для Москвы остаётся нерешённым вопрос с Украиной.

Поэтому американской дипломатии пришлось снова заняться европейскими делами. И это возвращение происходит по двум фронтам. В Париж в октябре отправилась американская делегация, и в этом процессе активную роль сыграет и сам Байден. А в Россию отправился глава ЦРУ Билл Бёрнс.

Но на украинской границе повторяется весенний сценарий: там снова собираются российские военные. А в понедельник президент Финляндии Саули Ниинистё намекнул, что РФ и США готовят новую встречу на высшем уровне.

Как отмечает автор статьи, по мнению Кремля, раз Байден провёл переговоры по видеосвязи с главой Китая, то такие же переговоры нужно провести и с Россией. И в качестве подготовки к таким переговорам Путин во время своего выступления перед дипломатами заявил, что западные страны не соблюдают красных линий по вопросу Украины и расширения НАТО на восток. Также он назвал партнёров РФ ненадёжными.



Так что какой бы ни была дипломатическая игра, ситуация на европейском континенте остаётся очень подвижной и Вашингтону не просто из неё выйти. Особенно когда сам Европейский союз бездействует, пишет Le Monde.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).