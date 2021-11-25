За сутки боевики на Донбассе девять раз нарушали тишину, дважды применяли запрещенное вооружение

“Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках трехсторонней контактной группы”, – подчеркнули в сообщении.

По данным штаба, боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов разных систем, включая противотанковые, вооружения БМП, минометов калибра 82 мм и 120 мм.

Обстрелы велись недалеко от шахты “Бутовка”, в направлении Каменки, в сторону Нью-Йорка, возле Луганского, в районе Верхнеторецкого, недалеко от Водяного. Кроме того, боевики обстреляли из минометов пограничный контрольный пост, входящий в КПВВ “Марьинка”.

“Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы”, – подчеркнули в штабе.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня на Донбассе в штабе не зафиксировали.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибли 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

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