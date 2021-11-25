Прокуратура АРК открыла производство из-за новых задержаний крымских татар в Симферополе

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25.11.2021, 8:34, Новости дня
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Как отмечают в прокуратуре, “оккупационные правоохранители” задержали группу людей, когда они встречали незаконно арестованного крымскотатарского адвоката Эдема Семедляева из изолятора временного содержания. Среди задержанных были ребенок и журналисты.

“Задержанных доставляли в три отделения полиции города Симферополя: Киевского, Центрального и Железнодорожного. Продержав ночь, часть граждан отпустили, составив на них протоколы о якобы административных правонарушениях”, – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры АРК, это шестое массовое незаконное задержание крымских татар с сентября 2021 года.

“В целом, на восьмом году оккупации безосновательные обыски и задержания приобрели системный характер и служат инструментом запугивания жителей полуострова”, – добавили в прокуратуре. 

Контекст:

11 ноября 2021 года подконтрольный России “Центральный районный суд Симферополя” незаконно назначил адвокату Семедляеву административное наказание в виде 12 суток ареста и 4 тыс. руб. (около 1,5 тыс. грн) штрафа. 23 ноября истек срок его пребывания в спецприемнике.

Вечером 23 ноября российская полиция задержала 31 человека, которые встречали Семедляева, выходящего из СИЗО после ареста. Утром 24 ноября часть задержанных выпустили после составления административных протоколов., часть оставались под стражей до “суда”. 

24 ноября в Центральном, Железнодорожном и Киевском судах Симферополя задержанным назначили наказания, женщинам – штрафы в 10 – 15 тыс. руб (3,6 – 5,4 тыс.грн), мужчинам – от 10 до 14 суток административного ареста, сообщила “Крымская солидарность”.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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