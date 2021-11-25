Военные летчики Благовещенска передали больнице первую партию жидкого кислорода

Военнослужащие соединения дальней авиации, дислоцированной в Амурской области, передали свыше 3 тонн сжиженного кислорода Благовещенской городской клинической больнице. Такое решение принято главнокомандующим ВКС по поступившей заявке от министерства здравоохранения Амурской области, информирует Минобороны.

«Сжиженный кислород вырабатывается автомобильными кислорододобывающими станциями. Они служат для получения в полевых условиях из атмосферного воздуха жидкого и газообразного кислорода медицинского качества. Этот газ используется в бортовых системах авиационных комплексов, а также в кислородной системе воздушного судна, которая служит для поддержания нормальной жизнедеятельности экипажа, в том числе при выполнении полетов на больших высотах и при катапультировании», – говорится в сообщении на официальном сайте Минобороны.

Там отметили, что авиационные части дислоцированные в зоне ответственности ВВО и дальше планируют оказывать помощь регионам. Обеспечение кислородом медицинских учреждений проводится без ущерба боеготовности соединений и воинских частей.

Ранее Черноморский флот (ЧФ) передал первую партию жидкого кислорода, который выработан на установках, обычно использующихся для нужд военной авиации, медицинским учреждениям Крыма и Севастополя, где лечат пациентов с коронавирусом.