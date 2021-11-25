 

Военные летчики Благовещенска передали больнице первую партию жидкого кислорода

25.11.2021, 7:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Военнослужащие соединения дальней авиации, дислоцированной в Амурской области, передали свыше 3 тонн сжиженного кислорода Благовещенской городской клинической больнице. Такое решение принято главнокомандующим ВКС по поступившей заявке от министерства здравоохранения Амурской области, информирует Минобороны.

«Сжиженный кислород вырабатывается автомобильными кислорододобывающими станциями. Они служат для получения в полевых условиях из атмосферного воздуха жидкого и газообразного кислорода медицинского качества. Этот газ используется в бортовых системах авиационных комплексов, а также в кислородной системе воздушного судна, которая служит для поддержания нормальной жизнедеятельности экипажа, в том числе при выполнении полетов на больших высотах и при катапультировании», – говорится в сообщении на официальном сайте Минобороны.

Там отметили, что авиационные части дислоцированные в зоне ответственности ВВО и дальше планируют оказывать помощь регионам. Обеспечение кислородом медицинских учреждений проводится без ущерба боеготовности соединений и воинских частей.

Ранее Черноморский флот (ЧФ) передал первую партию жидкого кислорода, который выработан на установках, обычно использующихся для нужд военной авиации, медицинским учреждениям Крыма и Севастополя, где лечат пациентов с коронавирусом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / PayPal объявила о прекращении внутренних переводов в России

11.01 / Пострадавших в ДТП военных доставили в госпиталь Вишневского

19.02 / Ватикан пригрозил увольнениями отказавшимся от вакцинации сотрудникам

04.02 / “Порнография”, “Это так сексуально! Шикардосик”. Maruv оседлала двух девушек

03.03 / Члены ОП РФ и казахстанские общественники поделились опытом наблюдения за выборами

19.07 / В историческом центре Львова обрушилась стена дома. Под завалами нашли тело мужчины

17.11 / “Слюни, остановитесь!”. Брухунова показала как ест из одной тарелки с 76-летним Петросяном

13.09 / Врио губернатора Камчатки набирает 79,38% голосов на выборах главы региона

04.09 / Один из задержанных ФСБ за подготовку убийств планировал теракт в школе 1 сентября

19.09 / Умер барабанщик Оззи Осборна и Uriah Heep Ли Керслейк

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика