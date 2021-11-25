Собянин сообщил о резервах для сокращения мигрантов среди коммунальщиков в Москве

Среди московских коммунальщиков есть резерв к сокращению числа мигрантов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Ведь у нас в крупных городских коммунальных предприятиях мигрантов практически нет. Они остались на уровне жилищных ГБУшек, где много дворницкого труда, чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв, куда подвигаться», – сообщил Собянин в интервью РИА «Новости».

Ранее Собянин сообщал, что на стройках в Москве число мигрантов сократилось более чем в два раза.

Напомним, власти столицы готовят план по восполнению нехватки рабочих на стройках без привлечения мигрантов.