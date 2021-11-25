Суд взыскал с мэрии Владивостока стоимость похожих на надгробия скамеек

С администрации Владивостока взыскали почти 11 млн рублей в пользу подрядчика, изготовившего гранитные лавки, вызвавшие общественный резонанс, сообщила пресс-секретарь Арбитражного суда приморья Инга Сорокина.

«Решено взыскать с управления дорог и благоустройства администрации города в пользу «Комфорт Строй» основной долг в 10 млн 811 тыс. 105 рублей. Также решено взыскать судебные расходы в районе 40 тыс. рублей и 77 тыс. 318 рублей госпошлины», – уточнила Сорокина РИА «Новости».

Она отметила, что для обжалования решения у ответчика есть 30 дней после вступления его в силу. Судебная экспертиза установила, что заказчик сделал лавки из материала, указанного в договоре, они все еще хранятся в администрации на складе.

Осенью 2020 года подрядчик поставил на центральной площади Владивостока 10 гранитных лавок, вазоны и урны. Местные жители принесли к ним похоронные венки и гвоздики.

В соцсетях установленные сооружения сравнили с надгробиями. После этого контракт с заказчиком расторгли. В мэрии сообщали, что экспертиза выявила несоответствие изделий техническим требованиям в техзадании. Деньги подрядчику переведены не были, они остались в бюджете.