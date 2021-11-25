 

Москвичам пообещали осадки и гололедицу

25.11.2021, 6:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Жителей столицы в четверг ожидает облачная погода и осадки, а также температура до 3 градусов тепла, сообщил Гидрометцентр России.

Днем в Москве и Московской области температура поднимется до 3 градусов, в ночь на 26 ноября будет около градуса мороза, в регионе – до минус 2 градусов, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Гидрометцентра.

Также в Подмосковье ожидается гололедица. Скорость южного ветра будет достигать 11 метров в секунду, атмосферное давление в регионе составит 746 мм ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в конце ноября жителей центральной части Европейской РФ могут столкнуться с повышением температур до +5, что выше нормы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.11 / Вулкан Левотоло в Индонезии выбросил огромный столб пепла

04.02 / На должность главы Госкосмоса Украины осталось три претендента

05.11 / Результаты Трампа на выборах намного выше прогнозов — избиратели доверяют его экономическим способностям

10.11 / В ООН заявили о задержании в Эфиопии 16 своих сотрудников

12.10 / Минфин предложил продлить льготную ипотеку под 6,5% до конца 2021 года

25.06 / США приветствовали секторальные санкции ЕС против Белоруссии

16.03 / Обнаружена экзопланета с двухслойной атмосферой

25.06 / Frankfurter Allgemeine – «фатальная ошибка» — США не стоит втягивать Китай в переговоры по СНВ

06.10 / Кулеба: Мы никогда не исключали возможность перенесения переговоров из Минска

27.08 / Эстония ввела санкции против белорусских чиновников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика