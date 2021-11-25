Москвичам пообещали осадки и гололедицу

Жителей столицы в четверг ожидает облачная погода и осадки, а также температура до 3 градусов тепла, сообщил Гидрометцентр России.

Днем в Москве и Московской области температура поднимется до 3 градусов, в ночь на 26 ноября будет около градуса мороза, в регионе – до минус 2 градусов, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Гидрометцентра.

Также в Подмосковье ожидается гололедица. Скорость южного ветра будет достигать 11 метров в секунду, атмосферное давление в регионе составит 746 мм ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в конце ноября жителей центральной части Европейской РФ могут столкнуться с повышением температур до +5, что выше нормы.