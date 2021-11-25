 

Россиянина осудили за попытку вывезти золото в Китай на 32 млн рублей

25.11.2021, 5:10, Новости дня
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В Забайкальском крае мужчину осудили за попытку вывезти за рубеж 7 кг золота стоимостью более 32 млн рублей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Осенью 2020 года подсудимый приобрел 17 слитков золота кустарного производства общим весом около 7 кг. Он поместил два полимерных пакета с золотом в полость панели управления приборов над рулем в кабине транспортного средства марки МАЗ. Стоимость незаконно перемещаемого товара составила более 32 млн рублей», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Забайкальский райсуд назначил обвиняемому четыре года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 500 тыс. рублей.

Золото у мужчины обнаружили пограничники при выезде из региона в Китай. Уголовное дело возбудили по статьям «Незаконная перевозка драгоценных металлов, совершенная в крупном размере» и «Контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере».



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