 

В трех городах и четырех областях Украины заработают еще 10 камер автофиксации нарушений ПДД

25.11.2021, 4:04, Новости дня
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“С 26 ноября на автомобильных дорогах Запорожья, Львова, Тернополя, Донецкой, Николаевской, Ровенской и Харьковской областей заработают приборы фиксации правонарушений, контролирующие соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме”, – отметил Белошицкий.

Приборы контроля “Каскад” установят в таких местах:

Запорожье:

ул. Немировича-Данченко, 73 (направление прибора – ул. Лермонтова).

Львов: 

просп. Святого Иоанна Павла II, 35 (направление прибора – просп. Червоной Калины);
ул. Княгини Ольги, 100-К (направление прибора – ул. Владимира Великого).

Тернополь:

просп. Степана Бандеры, 90 (направление прибора – ул. Евгения Коновальца).

Донецкая область:

на 36 км+492 автодороги Н-20 (направление прибора – г. Константиновка).

Николаевская область:

на 139 км+684 автодороги М-14 (направление прибора – с. Константиновка);
на 200 км+036 автодороги Н-24 (направление прибора – г. Николаев).

Ровенская область:

на 394 км+318 автодороги М-06 (направление прибора – г. Львов);
на 328 км+826 автодороги М-06 (направление прибора – г. Киев).

Харьковская область:

на 49 км+934 автодороги Р-46 (направление прибора – ул. Шевченко г. Богодухов).

Всего с 26 ноября на дорогах Украины будет работать 246 комплексов автофиксации, расположенных в 24-ти городах и 15 областях. Адреса их размещения представлены на сайте ведомства.

https://www.facebook.com/Bilosh/posts/10224528633035874

Контекст:

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня 2020 года. Вскоре МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.

В сентябре 2020 года в МВД сообщили о внедрении новых средств для выявления нарушителей правил дорожного движения – так называемых фантомных патрулей.

За первые пять месяцев работы камер автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 30%, заявлял тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В то же время, по информации сервиса открытых данных Opendatabot, за год работы автофиксация нарушений ПДД не снизила аварийность на дорогах Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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