Украина обязалась отдать на приватизацию «ПриватБанк» и «Ощадбанк»

Государственные украинские банки «ПриватБанк» и «Ощадбанк» должны быть приватизированы по договоренности украинской стороны с МВФ, сообщило министерство финансов страны.

«Для дальнейшего снижения доли государства в банках мы обеспечим разработку и принятие Приватбанком и СберОщадбанком до конца 2021 года в сотрудничестве с министерством финансов дорожной карты, которая (и) будет определять шаги, необходимые для вывода каждого из этих банков на рынок для частичной или полной приватизации», – цитирует обнародованный минфином меморандум Украины и МВФ «Страна.ua».

Мера также призвана привлечь «авторитетных» международных инвесторов, указывается в документе.

Обязательство должно быть исполнено к концу 2022 года.

В 2016 году правительство Украины после заседания Совета национальной безопасности и обороны страны приняло решение о национализации «ПриватБанка».

«Приватбанк» был одним из крупнейших на Украине финансовых учреждений, 41,66% его акций принадлежало бизнесмену Игорю Коломойскому, 33,25% – бизнесмену Геннадию Боголюбову.

Банк перешел в госсобственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 млрд гривен (более 5,7 млрд долларов). В феврале 2019 года Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению иск Игоря Коломойского и компании Triantal, владевших 41,6572% и 16,5748% акций Приватбанка соответственно, о признании недействительным договора купли-продажи кредитной организации. Хозяйственный суд Киева закрыл производство по иску Дубилета о признании недействительными договоров купли-продажи акций Приватбанка.