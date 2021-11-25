 

Украина обязалась отдать на приватизацию «ПриватБанк» и «Ощадбанк»

25.11.2021, 3:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Государственные украинские банки «ПриватБанк» и «Ощадбанк» должны быть приватизированы по договоренности украинской стороны с МВФ, сообщило министерство финансов страны.

«Для дальнейшего снижения доли государства в банках мы обеспечим разработку и принятие Приватбанком и СберОщадбанком до конца 2021 года в сотрудничестве с министерством финансов дорожной карты, которая (и) будет определять шаги, необходимые для вывода каждого из этих банков на рынок для частичной или полной приватизации», – цитирует обнародованный минфином меморандум Украины и МВФ «Страна.ua».

Мера также призвана привлечь «авторитетных» международных инвесторов, указывается в документе.

Обязательство должно быть исполнено к концу 2022 года.

В 2016 году правительство Украины после заседания Совета национальной безопасности и обороны страны приняло решение о национализации «ПриватБанка».

«Приватбанк» был одним из крупнейших на Украине финансовых учреждений, 41,66% его акций принадлежало бизнесмену Игорю Коломойскому, 33,25% – бизнесмену Геннадию Боголюбову.

Банк перешел в госсобственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 млрд гривен (более 5,7 млрд долларов). В феврале 2019 года Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению иск Игоря Коломойского и компании Triantal, владевших 41,6572% и 16,5748% акций Приватбанка соответственно, о признании недействительным договора купли-продажи кредитной организации. Хозяйственный суд Киева закрыл производство по иску Дубилета о признании недействительными договоров купли-продажи акций Приватбанка.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Министр финансов Марченко рассказал о планах на госбюджет следующего года и изменениях в текущий бюджет

13.06 / Худеющая Могилевская похвасталась результатами диеты

18.01 / Испания признала бизнесмена Фридмана непричастным к падению акций ретейлера Dia

08.05 / Антоненко о деле Шеремета: Настоящих преступников полиция или не могла найти, или не хотела

07.07 / В МИД Китая отказались «тратить время» на «политикана» Помпео

16.03 / Мэр Ниццы призвал Париж скорее разрешить использование «Спутник V»

28.07 / Обыски прошли в подразделениях ГИБДД в Ростовской области

21.05 / Сетевое движение NS/WP признано экстремистским в России

29.10 / В США оценили «таинственный» российский истребитель

27.10 / Азиатские шершни-убийцы впервые обнаружены на территории США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика