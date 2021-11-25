 

Эстония завершила возведение заграждений на границе с Россией

25.11.2021, 2:28, Новости дня
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Призванные на учебный сбор резервисты сил обороны Эстонии установили временные заграждения на десяти участках границы с Россией.

Общая длина заграждений – 36,7 километров, их установили в местах якобы наиболее высокого риска незаконного пересечения границы, передает «Интерфакс» со ссылкой на эстонское телевидение.

«Учения прошли очень успешно, резервисты очень довольны тем, что смогли проделать настоящую работу, а не просто потренироваться. Мы на практике доказали эффективность работы нашей модели резервных сил», – сообщил командир 27-го пионерского батальона майор Мартен Суур.

Об установке заграждений стало известно 20 ноября. Замгендиректора департамента полиции и погранохраны Эстонии Эгерт Беличев заявлял, что если миграционное давление на страну увеличится, то «быстрая установка временных заграждений станет важным компонентом предотвращения массовой нелегальной миграции».

Между тем Украина начала финансирование строительства стены на границе с Белоруссией.



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