Ситуация с безопасностью на Донбассе крайне нестабильна – ОБСЕ

Об этом 24 ноября по итогам очередных консультаций трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе заявил спецпредставитель Действующего главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине и в ТКГ Микко Киннунен, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ОБСЕ.

“Ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения крайне нестабильна. СММ сообщает о повреждениях жилых домов и объектов инфраструктуры, нанесенных тяжелым вооружением, по обе стороны от линии соприкосновения… Тупиковая ситуация, связанная с представлением гарантий безопасности, стала серьезной проблемой для деятельности вдоль линии соприкосновения и усложняет жизнь гражданского населения, а также работу СММ”, – говорится в заявлении.

По словам Киннунена, увеличивающееся количество препятствий затрудняет установление миссией ОБСЕ фактов.

Он отметил, что позиции участников политической рабочей группы остаются неизменными, это затрудняет обмен мнениями касательно разработки единого Плана действий по урегулированию ситуации на Донбассе.

В то же время в Рабочей группе по безопасности участники в основном сосредоточились на вопросе гарантий безопасности, добавил Киннунен. В свою очередь Гуманитарная рабочая группа обсудила вопросы освобождения лиц, удерживаемых из-за конфликта, поиск пропавших без вести, а также возможность одновременного открытия двух новых пунктов пропуска в Золотом и Счастье Луганской области.

Кроме того, Экономическая рабочая группа обсудила аспекты водоснабжения отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

В ходе заседания 24 ноября украинская делегация в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе, в частности, выразила протест из-за указа президента России Владимира Путина о допуске на рынок РФ товаров из ОРДЛО.

Российская сторона обвинила Украину в “блокировании работы подгрупп контактной группы по всем направлениям”, пишет ТАСС.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

29 июля 2014 года начала работу СММ ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе.

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