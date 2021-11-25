Украина намерена привить от COVID-19 как минимум 17 млн граждан до конца года

“Признавая, что усилия по вакцинации являются ключевыми для поддержки экономического восстановления, мы обеспечили достаточный запас вакцин и стремимся вакцинировать по крайней мере 17 млн человек до конца 2021 года”, – отмечается в меморандуме.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявлял в октябре, что хочет добиться, чтобы 70% взрослого населения Украины были вакцинированы до конца года. На 24 ноября, по данным Ляшко, одной дозой привиты около 40%, а двумя – 32% украинцев в возрасте старше 18 лет.

Контекст:

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

В стране зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

По состоянию на 24 ноября в Украине сделали более 23 млн прививок от COVID-19, обе дозы вакцины получили 10,2 млн человек.

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