 

Суд отклонил апелляцию на меру пресечения для антивакцинатора Стахива. Он говорит, что объявил голодовку

24.11.2021, 23:38, Новости дня
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Об этом сообщило Общественное. 

Стахив в ходе заседания сказал, что с 19 ноября объявил голодовку из-за якобы нарушения его прав и ненадлежащих условий содержания в СИЗО. “Интерфакс-Украина” пишет, что активист жаловался на отсутствие питьевой воды и отопления в камере, а также завил, что там постоянно включен свет. 

Стахив говорил, что его “выкрали” из больницы в Закарпатской области и силой привезли во Львов. 

Представитель гособвинения ответил, что Стахив уклонялся от участия в заседании по избранию меры пресечения. В связи с этим прокурор считает обоснованным решение первой инстанции. 

“Прокурор в заседании действительно подтвердил, что Остап Стахив может избегать органов судебного расследования, так как он пробовал скрываться в больнице в Закарпатье, не во Львове. Ни одно заведение его не устроило, скажем так. Поэтому считаем, что находясь на свободе, он может скрыться от органов судебного расследования”, – сказал начальник отдела Львовской областной прокуратуры Юрий Курач Общественному. 

Сам Стахив и его адвокат не комментировали решение апелляционной инстанции. Они хотели, чтобы суд отменил избранную ему ранее меру пресечения. 

Стахив находится под арестом с 18 ноября. Он заявлял, что не сможет внести залог.

Контекст:

9 ноября Zaxid.net сообщил, что ряд политиков, среди которых парламентарии от “Голоса” Роман Лозинский, Наталья Пипа, Галина Васильченко и Ярослав Рущишин, а также депутат Львовского городского совета от “Голоса” Игорь Шолтыс, обратились в СБУ насчет деятельности Стахива.

16 ноября у Стахива провели обыски. Ему и еще одному фигуранту, гражданину РФ, сообщили о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Zaxid.net отметил, что после обысков Стахива увезли в больницу, но медики не нашли оснований для госпитализации и отпустили его.

Как пишет Zaxid.net, 35-летний Стахив в своих соцсетях заявлял, что пандемии коронавируса не существует, а также распространял фейки и теории заговора о вакцинации. Его аккаунты блокировались в Facebook и YouTube. “Он называет себя руководителем незарегистрированной организации “Права человека”, на счет которой собирает деньги для своих акций”, – говорится в статье. Портал отметил, что именно Стахив был одним из организаторов митинга антивакцинаторов, который прошел в Киеве 3 ноября.

24 ноября в Киеве прошел марш, участники которого протестовали против вакцинации от COVID-19 и требовали освободить Стахива. В акции приняло участие порядка 1,5 тыс. человек, они несли плакаты с QR-кодами, которые ведут на сайт “Единой России”. В СНБО заявили: митинг является подтверждением того, что Россия проводит информационную спецоперацию, направленную на уменьшение уровня вакцинации населения Украины.

Во Львове у стен апелляционного суда сегодня прошло две акции протеста. Как пишет “Интерфакс-Украина”, митинговали как противники, так и сторонники Стахива. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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