 

“Потрясающе вкусные”. Лепешки с мясом. Легкий рецепт

24.11.2021, 23:38, Новости дня
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Ингредиенты (для трех лепешек):

мясной фарш (любое) – 400 г;
лук – 150 г;
морковь – 100 г;
яйца – 2 шт в тесто + 1 шт. для смазки;
мука – 400 г;
сливочное масло – 70 г;
дрожжи (сухие) – 8 г;
вода (теплая) – 200 мл;
зеленый лук, петрушка;
растительное масло – 2 ст. л.;
соль и молотый черный перец по вкусу;
кунжут (можно смесь черного и белого).

Приготовление:

1. Обжарить на растительном масле мелко нарезанный лук и нарезанную соломкой или натертую морковь. Через пару минут добавить мясной фарш. К концу обжарки хорошо посолить и добавить по вкусу черный перец. Довести до готовности и дать начинке полностью остыть.

2. Пока начинка остывает, смешать просеянную муку с дрожжами.

3. В остывший фарш добавить мелко нарезанную зелень, растопленное сливочное масло и два яйца. Сверху высыпать муку с дрожжами. Взбивать все миксером примерно минуту, после добавить теплую воду и опять взбивать тесто на протяжении минуты. Накрыть емкость с тестом полотенцем и оставить в теплом месте на 40–45 минут, пока не поднимется.

4. Выложить тесто в три формы диаметром 18 см, смазанные предварительно растительным маслом. Сверху смазать взбитым яйцом и посыпать кунжутом. Поставить в разогретую до 180С0 духовку и выпекать 30–35 минут. Затем еще на пять минут оставить лепешки в выключенной духовке.

ВИДЕОВидео: Вкусная минутка / YouTube

 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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