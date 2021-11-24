 

Байден почтил память жертв Голодомора и подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета Украины

24.11.2021, 23:38, Новости дня
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Байден напомнил, что “мужчины, женщины и дети, погибшие во время Голодомора, стали жертвами жестокой политики и целенаправленных действий” советского режима.

“Украинский народ преодолел ужас Голодомора и засвидетельствовал свой дух и нескоримость, и в конце концов создал свободное и демократическое государство. Помня о страданиях и жертвах Голодомора, Соединенные Штаты также подтверждают нашу приверженность народу Украины и нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины”, – отметил глава Белого дома.

Контекст:

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода тех годов достигает 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв голодоморов в Украине приходится на четвертую субботу ноября.

В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. В конце 2018 года это сделал Конгресс США.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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