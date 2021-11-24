 

Британский словарь Collins выбрал слово года

24.11.2021, 23:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал главным словом 2021 года NFT (non-fungible token, «невзаимозаменяемый токен»).

Словарь определяет NFT как «уникальный цифровой сертификат, зарегистрированный в блокчейне, который используется для регистрации прав собственности на такие активы, как произведение искусства или предмет коллекционирования», передает РИА «Новости».

В список претендентов на слово года также вошли выражения «дважды вакцинированный» (double-vaxxed) и «гибридный режим работы» (hybrid working), которое появилось после того, как люди с удаленной работы на дому вновь начали работать в офисах, но лишь несколько дней в неделю.

В шорт-лист также попало выражение climate anxiety, которое можно перевести как «тревога из-за климата».

В 2020 году Collins выбрал словом года «локдаун».

Напомним, особенность NFT в том, что их нельзя подделать и размножить. Продать в форме NFT можно картины, цифровое искусство, музыку и так далее. Иногда NFT сравнивают с цифровым аналогом авторских прав. Каждый NFT неповторим и существует в единственном экземпляре.

В марте первая публикация в сети микроблогов Twitter, написанная основателем соцсети Джеком Дорси, была продана на онлайн-аукционе в виде токена NFT более чем за 2,9 млн долларов. В том же месяце блокчейн-компания Injective Protocol купила работу уличного художника Бэнкси и сожгла ее, превратив произведение в виртуальный актив.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / Отменен ежегодный фестиваль «Дикая мята»

23.05 / Марафон «Новое знание» решили сделать традиционным

01.06 / В Эстонии отменили обязательное ношение масок

22.09 / Мнучин и Пауэлл – о дополнительной экономической помощи в связи с коронавирусом

21.07 / США: парламентские выборы в Сирии – несвободные и несправедливые

12.10 / Гройсман: Хищник в виде путинской России приближается к интересам Евросоюза

06.09 / Шойгу заявил о попытках западных СМИ убедить мир в «агрессивности» России

04.11 / WSJ – в ОПЕК задумались о новом сокращении добычи нефти на фоне пандемии

25.10 / Комик Мирзализаде попросил суд отменить решение МВД о запрете нахождения в России

18.09 / Шведский прыгун побил рекорд Бубки, который держался 26 лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика