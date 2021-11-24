Британский словарь Collins выбрал слово года

Британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал главным словом 2021 года NFT (non-fungible token, «невзаимозаменяемый токен»).

Словарь определяет NFT как «уникальный цифровой сертификат, зарегистрированный в блокчейне, который используется для регистрации прав собственности на такие активы, как произведение искусства или предмет коллекционирования», передает РИА «Новости».

В список претендентов на слово года также вошли выражения «дважды вакцинированный» (double-vaxxed) и «гибридный режим работы» (hybrid working), которое появилось после того, как люди с удаленной работы на дому вновь начали работать в офисах, но лишь несколько дней в неделю.

В шорт-лист также попало выражение climate anxiety, которое можно перевести как «тревога из-за климата».

В 2020 году Collins выбрал словом года «локдаун».

Напомним, особенность NFT в том, что их нельзя подделать и размножить. Продать в форме NFT можно картины, цифровое искусство, музыку и так далее. Иногда NFT сравнивают с цифровым аналогом авторских прав. Каждый NFT неповторим и существует в единственном экземпляре.

В марте первая публикация в сети микроблогов Twitter, написанная основателем соцсети Джеком Дорси, была продана на онлайн-аукционе в виде токена NFT более чем за 2,9 млн долларов. В том же месяце блокчейн-компания Injective Protocol купила работу уличного художника Бэнкси и сожгла ее, превратив произведение в виртуальный актив.