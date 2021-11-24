Вопрос дня: Как ответить на главные возражения противников вакцинации?

Антиваксеры – люди, которые по тем или иным причинам оспаривают эффективность, безопасность и правомерность прививок против COVID-19. К этому движению принадлежат как обычные граждане, так и некоторые медики. Согласно заключению экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), большинство доводов антиваксеров не подтверждаются научными данными и характеризуются как «тревожное и опасное заблуждение». Тем не менее, неформальные лидеры этого движения в РФ весьма заметны, особенно в блогософере.

Газета ВЗГЛЯД приводит основные претензии антиваксеров к прививкам от ковида, а также ответы специалистов по этому поводу.

Официальная медицина год назад уверяла, что с появлением вакцины пандемия в мире, в том числе и в нашей стране, пойдет на спад. Вакцинированных в нашей стране все больше, но зараженных также становится все больше. Почему?

Как сообщил в начале ноября эксперт ВОЗ, профессор Сантьяго Мас-Кома, рост заболеваемости COVID-19 во всем мире, несмотря на вакцинацию, объясняется тем, что ни один препарат не может на 100 % защитить человеческий организм от заражения, передает Lenta.ru. По его словам, привитые люди часто перестают носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию и проявляют меньшую осторожность в толпе, поэтому количество заболевших в мире пока продолжает расти.

В декабре прошлого года создатель «Спутника», глава Центра имени Гамалеи, академик Александр Гинцбург предупреждал, что ни один препарат не дает человеку полного иммунитета. «Абсолютной защиты ни одна вакцина не гарантирует», – сказал он.

Есть люди, которые от природы обладают высоким иммунитетом. Почему их тоже заставляют вакцинироваться?

То, что человек реже болеет простудой или сезонными вирусными заболеваниями, а также за два года пандемии COVID-19 все еще не заразился, не говорит о том, что у него сильный иммунитет ко всем болезням. Встретившись с данным вирусом один на один, его организм может отреагировать совершенно неожиданным образом.

На официальном портале стопкоронавирус.ру объясняется, что «лучше участвовать в учениях, чем оказаться на настоящем поле боя, на настоящей войне». При вакцинации у человека в некотором роде моделируется заболевание в облегченной форме, без тяжелых последствий. То есть прививка обучает иммунную систему бороться с возбудителем. Столкнувшись с коронавирусом, иммунная система будет вести себя гораздо более эффективно.

Почему наличие антител отказываются рассматривать как повод для медотвода от прививки? Даже некоторые медики из числа сторонников вакцинации говорят, что в таком случае делать прививку вредно и надо подождать примерно полгода.

Высокий титр антител еще не говорит о том, что организм человека полностью защищен, сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. «Наличие антител к коронавирусу – это еще не критерий защиты. Более того, мы до конца не знаем нейтрализующих (защитных) антител, поскольку это более трудоемкий и дорогой метод исследования. А простая проверка уровня иммуноглобулина G (ImG) к коронавирусу SARS-CoV-2 может ввести в заблуждение», – отметил врач.

Аналогичную точку зрения в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил профессор Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн. «Мы не знаем, какой именно уровень антител, и каких антител, нужен для того, чтобы признать человека иммунным. Антитела бывают разными. Бывают антитела, которые с вирусом связываются, но никакой защиты не вызывают. А есть антитела, благодаря которым вирус становится беспомощным и в клетки не проникает», – объяснил собеседник.

Соответственно, продолжает вирусолог,

тесты, которые сейчас применяются, не различают антитела защитные и просто антитела,

поэтому определить, какие именного они у того или иного человека пока невозможно. Выдавать QR-коды по результатам антител опасно еще и потому, что есть большой риск появления поддельных справок.

«Страшно себе представить, как много появится фальшивых справок о наличии антител. Такой анализ на антитела проводит большое количество компаний, за которыми не ведется государственный контроль. Поэтому мы не знаем, насколько качественно проводится исследование», – считает специалист.

Есть ли официальная статистика о том, сколько привитых россиян попали затем в больницу с коронавирусом? Сколько их в реанимации, на ИВЛ? Сколько погибло из этой инфекции? Насколько можно судить по сообщениям в соцсетях, таких случаев немало, и болеют люди тяжело. Значит ли это, что вакцина не ослабляет, а, наоборот, усиливает ковид?

Среди тех, кто попадает в больницу с коронавирусом есть и вакцинированные, однако их значительно меньше, чем пациентов без прививки – в разных регионах РФ этот показатель колеблется от 1% до 18%, пишет РБК. Летальные случаи среди привитых – это еще большая редкость, показатель составляет от 0,01% до 0,4% в зависимости от региона.

В любом случае, вакцинация – единственный способ остановить пандемию, напоминает профессор МГУ, доктор медицинских наук Сергей Царенко. Инфицирование привитых он объясняет тем, что организму не всегда хватает времени на формирование «антительного ответа». Бывает и так, что «ответ упал или с самого начала так и не поднялся до должного уровня».

То, что заболеваемость среди привитых очень низкая, отмечает и глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, после полного цикла вакцинации – таких всего 0.7-0.8%, и около 2,5% привитых заболели из числа тех, кто не завершил полный курс вакцинации.

Кроме того, не следует забывать и об определенном проценте россиян, которые числятся привитыми чисто формально, поскольку в реальности получили сертификат в обмен на взятку.

В любом производстве бывает какой-то процент брака, даже в фармацевтической промышленности, несмотря на особенно строгую систему контроля качества. Известно, что делегация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предъявила претензии к производству препарата Гам-Ковид-Вак («Спутник V») на заводе в Уфе. Как простой человек может определить, что ему досталась вакцина из бракованной партии?

В отчете ВОЗ по итогам проверки нескольких российских предприятий действительно говорится о замечаниях, но они касаются лишь одного завода. «Предварительные результаты проверки касаются работы ОАО «Фармстандарт – Уфимский витаминный завод» и партий вакцины «Гам-Ковид-Вак», которые были произведены на этом предприятии, и не применимы к каким-либо другим производителям «Гам-Ковид-Вак» или к партиям препарата, произведенным на любых других площадках», – уточняется в отчете. Это был единичный случай и замечания ВОЗ были устранены.

«Российская регуляторная система в сфере обращения вакцин успешно прошла оценку ВОЗ еще в 2016 году. Любые отклонения от строгих параметров в качестве конечного продукта однозначно влекут недопуск серии препарата на этапе контроля качества и его уничтожение», – заявлял по этому поводу замминистра здравоохранения Сергей Глаголев. Так что при столь строгой системе контроля брак практически исключен.

Почему так часто надо вакцинироваться? Когда прошлой зимой вакцина стала доступной, академик Александр Гинцбург говорил, что иммунитета хватит на год. Но уже в конце лета он же заявил, что ревакцинироваться каждые полгода придется. Почему он поменял позицию?

Да, производители первых вакцин заявляли, что препараты будут эффективны в течение года. Однако уже тогда звучала оговорка, что при ухудшении эпидемиологической ситуации нужно будет ревакцинироваться. Сейчас мы именно это и наблюдаем. Вирус мутирует, появляются новые штаммы, в том числе и «дельта», особенно заразный, который широко распространился по РФ минувшим летом.

Ученые выяснили, что более чем у половины привитых антитела обнаруживаются и через 8-9 месяцев. Однако примерно у четверти привитых антитела пропадают уже через полгода. В рамках массовой прививочной кампании сложно обеспечить поголовное тестирование на антитела. Кроме того, не каждый вакцинированный специально пойдет в лабораторию, чтобы пройти тест.

На недавней встрече с президентом Владимиром Путиным заместитель Гинцбурга Денис Логунов сообщил: «Мы, естественно, видим снижение, причем не драматическое падение, но снижение эффективности вакцинации через шесть-восемь месяцев после первого применения». Логунов подчеркивал, что третья доза «Спутника» (ревакцинация) возвращает уровень антител к исходному уровню и даже превышает его. Он также объяснил, что ревакцинироваться приходится только при неблагоприятных условиях – если наблюдается новый подъем пандемии. Не будь у болезни новых пиков, ревакцинироваться можно было бы раз в год.

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