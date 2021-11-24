Гузеева открестилась от слов о прививке Гаркалина

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева заявила, что не знает, прививался ли от коронавируса народный артист РФ Валерий Гаркалин. Ранее она писала в соцсетях, что у артиста якобы не было ни одной прививки.

Гузеева написала в Instagram, что «в полемике с беснующимися ковид-диссидентами» она «в пику» ответила, что Гаркалин не прививался, «не зная, привит он или нет на самом деле», но «только для того, чтобы остановить поток антипрививочного мракобесия».

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«Я не стремилась уличить Валерия, а, наоборот, хотела защитить его от своры сумасшедших, которая за счет его имени хотела доказать свою правоту», – подчеркнула актриса.

Гузеева добавила, что они лежали в соседних палатах, но «физически не имели возможности контактировать друг с другом, даже приветы передавали только через медсестру».

«Официально заявляю: я никогда и нигде не говорила, не писала постов о том, что Гаркалин покупал сертификат о вакцинации», – заключила Гузеева.

Ранее Гузеева написала в Facebook, где артисты обсуждали смерть Гаркалина, что у того якобы не было ни одной прививки. При этом телеведущая отказалась уточнить в комментарии газете ВЗГЛЯД информацию об отсутствии прививки у Валерия Гаркалина.

Продюсер Евгений Фридлянд также написал в Facebook, что Гаркалин «не прививался», а у него якобы «был купленный сертификат».

Между тем дочь Гаркалина Ника опровергла слова коллег отца о том, что у него якобы не было вакцинации от COVID-19.

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Напомним, Валерий Гаркалин умер в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. По данным источников СМИ, он скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, которые вызвал COVID-19.

Врач-пульмонолог объяснил, что Гаркалин относился к числу людей с серьезным износом организма, из-за чего у него после прививки от коронавируса могли не выработаться антитела. Однако антиваксеры начали активно распространять информацию о том, что актеру не помогла вакцина от этого заболевания.