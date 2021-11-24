 

Педофил-трансгендер изнасиловал сокамерницу в женской тюрьме в США

24.11.2021, 22:34, Новости дня
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В штате Вашингтон педофила, который назвал себя женщиной, перевели в женскую тюрьму, там он изнасиловал сокамерницу, рассказал бывший охранник исправительного учреждения Скотт Флеминг.

Журнал National Review пишет, что Управление исполнения наказаний штата установило специальные процедуры «для обеспечения справедливого отношения к трансгендерным, интерсексуальным и (или) гендерно неконформным лицам». Это касается, в частности, условий заключения и распорядка дня и надзора, передает RT в Telegram.

Заключенного ранее звали Хобби Бингем, он отбывал срок за половой контакт с несовершеннолетней. Уже после суда Бингем заявил, что считает себя женщиной по имени Андромеда Лав, а затем добился перевода в женскую тюрьму.

По словам Флеминга, пострадавшая от действий Андромеды заключенная ранее подвергалась сексуальному насилию и лечилась в психиатрическом отделении тюрьмы. Из отчета об инциденте следует, что Андромеда пыталась убедить свою жертву в том, что они «родственные души».

При этом сначала персонал тюрьмы решил скрыть инцидент: офицер, задержавший Андромеду и сохранивший рапорт на рабочем компьютере, через некоторое время обнаружил, что файл был удален.

Андромеда Лав уже вышла из тюрьмы. В день освобождения она коротко постриглась и снова стала называть себя мужчиной.

Ранее МОК решил опубликовать рекомендации по допуску трансгендеров к Олимпиаде. При этом в Техасе ограничили участие трансгендеров в женских спортивных соревнованиях.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как «борьба с трансфобией» стала террористической угрозой.



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