Ионный космический двигатель на йоде прошел испытания

Несколько дней назад успешно прошел испытания в космическом пространстве двигатель малой тяги, работающий на йоде. Об этом сообщили представители ThrustMe, опубликовавшие соответствующее сообщение в журнале Nature.

По словам специалистов, до сих пор было принято в качестве топлива для таких силовых установок использовать газообразный ксенон. Однако ученые давно рассматривали также йод в качестве достойного альтернативного топлива.

Теперь испытания показали, что это возможно. Более того, йод оказался даже эффективнее ксенона. Ранее йод отказывались использовать из-за большой степени агрессивности. Но в данном случае разработчики новой технологии поместили его в керамику, и проблема мгновенного появления коррозии была решена.