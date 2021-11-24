В Соединенных Штатах рухнули цены на процессоры

Как сообщают источники, на территории США существенно снизились цены на процессоры. В частности, стоимость Core i7-11700K рухнула сразу на 250 американских долларов.

Также дешевле стала вся линейка AMD Ryzen 5000 и некоторые другие аналогичные устройства. Вообще, комплектующие для электронных устройств начали продавать по сниженным ценам, отмечают аналитики.

Впрочем, не стоит делать поспешные выводы о смене рыночного тренда. Скорее всего, отрасли просто готовится к распродажам в «Черную пятницу». Для того чтобы «выбросить» на полки магазинов дешевые устройства, нужно сначала получить для их сборки недорогие детали. Не исключено, что после распродаж все станет на свои места, говорят специалисты.