Премьер Швеции подала в отставку через несколько часов после избрания

В среду парламент Швеции – Риксдаг отклонил бюджет страны, предложенный правительством, поддержав альтернативный – от оппозиции, в которую входит партия “Шведские демократы”.

После этого, лидер партии “зеленых” Пер Болунд заявил, что его политсила не может мириться с “историческим бюджетом оппозиции, впервые составленным с ультраправыми”, он сообщил о выходе партии из коалиции.

Андерссон на пресс-конференции сказала, что “не хочет возглавлять правительство, в котором могут быть основания для сомнений в его легитимности”. В то же время Андерссон сообщила спикеру Риксдага Андреасу Норлену, что готова возглавить однопартийный кабинет социал-демократов.

Глава парламента подтвердил отставку премьера и заявил, что свяжется с лидерами восьми партий, чтобы обсудить ситуацию перед принятием решений 25 ноября.

В то же время партия “зеленых” заявила, что готова поддержать кандидатуру Андерссон в новом голосовании по выбору премьер-министра Швеции.

Контекст:

Андерссон 54 года. С 2014 года является министром финансов Швеции, став первой женщиной на этом посту в правительстве. Главой Социал-демократической партии она была избрана только в начале этого ноября. Сразу после того, как в августе премьер-министр Швеции Стефан Левен объявил о своей отставке, Андерссон выступила в качестве кандидата на этот пост.

Кандидатуру Андерссон 24 ноября подержало 117 депутатов Риксдага Швеции, 174 проголосовало против, отмечает AP.

Согласно конституции Швеции, премьер-министры могут быть назначены и руководить правительством до тех пор, пока парламентское большинство – минимум 175 депутатов – не против них.

В то же время при голосовании за бюджет страны побеждает предложение, набравшее наибольшее количество голосов “за”. За оппозиционный документ проголосовало 154 депутата Риксдага, за бюджет правительства – 143.

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