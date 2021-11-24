Грызлов заявил о деградации позиции Киева по вопросу урегулирования в Донбассе

Киев демонстрирует полную деградацию своей позиции по вопросу политического урегулирования в Донбассе, сообщил журналистам полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов по окончании очередного заседания.

Он рассказал, что «украинская сторона отказалась от любой работы по согласованию с Донбассом дорожной карты по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, настаивая на обсуждении изолированного закона об особом статусе, которое показало свою неэффективность», информирует ТАСС.

«Замечание Донецка и Луганска о нежелании Киева вести предписанный Комплексом мер с марта 2015 года диалог о параметрах особого статуса было проигнорировано. Наша рекомендация сторонам обсудить имеющиеся в проектах дорожных карт параметры будущего режима сосуществования Украины и Донбасса была поддержана Донецком и Луганском, но отвергнута Киевом. Это явная и полная деградация политической позиции украинских властей, реально не готовых предметно договариваться со второй стороной конфликта», – сообщил Грызлов.

Также полпред рассказал, что «на сегодняшнем заседании Контактной группы украинская делегация вновь продемонстрировала нежелание следовать мирному процессу урегулирования, под любым надуманным предлогом срывая переговоры. Киевом по-прежнему заблокирована работа подгрупп Контактной группы по всем направлениям».

Ранее Грызлов обвинил Киев в нагнетании напряженности в Донбассе с целью отвлечь внимание украинцев от разразившегося в стране энергетического кризиса. В конце октября Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня.