«Спартак» стал лидером группы Лиги Европы после двух побед над «Наполи»
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Московский «Спартак» одержал победу в домашнем матче над итальянской командой «Наполи» в игре пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака». Первый гол с пенальти забил Александр Соболев, он же забил победный гол. В «Наполи» отличился футболист Элиф Элмас, передает РИА «Новости».
Победа для команды стала второй в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Во втором туре «Спартак» обыграл «Наполи» со счетом 3:2. В четверг состоится матч пятого тура группы С, играть будут английский «Лестер» и польская «Легия».
«Спартак» после пяти матчей находится в лидерах квартета, опережая итальянскую команду по доппоказателям.
В последнем туре «Спартак» 9 декабря встретится с «Легией», а «Наполи» сыграет с «Лестером».
Ранее футболист «Спартака» Роман Зобнин сообщил о желании снизить себе зарплату, посчитав ее незаслуженно высокой. Агент спортсмена позже опроверг это сообщение.
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