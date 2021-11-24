 

«Спартак» стал лидером группы Лиги Европы после двух побед над «Наполи»

24.11.2021, 21:38, Новости дня
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Московский «Спартак» одержал победу в домашнем матче над итальянской командой «Наполи» в игре пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака». Первый гол с пенальти забил Александр Соболев, он же забил победный гол. В «Наполи» отличился футболист Элиф Элмас, передает РИА «Новости».

Победа для команды стала второй в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Во втором туре «Спартак» обыграл «Наполи» со счетом 3:2. В четверг состоится матч пятого тура группы С, играть будут английский «Лестер» и польская «Легия».

«Спартак» после пяти матчей находится в лидерах квартета, опережая итальянскую команду по доппоказателям.

В последнем туре «Спартак» 9 декабря встретится с «Легией», а «Наполи» сыграет с «Лестером».

Ранее футболист «Спартака» Роман Зобнин сообщил о желании снизить себе зарплату, посчитав ее незаслуженно высокой. Агент спортсмена позже опроверг это сообщение. 



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