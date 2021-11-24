Эксперт посоветовал россиянам периодически перезагружать смартфоны

Известный российский эксперт в ИТ-сфере Максим Назаренко советует пользователям периодически осуществлять перезагрузку смартфонов и других электронных устройств.

Если вы будете делать это, то избавитесь от такого негативного явления, как замедление работы устройства. Ведь в процессе перезагрузки происходит автоматическое очищение памяти от всякого «мусора».

Также специалист напомнил о том, что больше всего память смартфона забивается никому не нужными фотографиями и видеороликами. Откройте папку и посмотрите, что вы там продолжаете хранить. Возможно, вы сами удивитесь, как много там ненужных файлов. Также нужно следить о работе приложений в фоновом режиме. Иногда включено слишком много программ.