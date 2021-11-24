 

Эксперт посоветовал россиянам периодически перезагружать смартфоны

24.11.2021, 21:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Известный российский эксперт в ИТ-сфере Максим Назаренко советует пользователям периодически осуществлять перезагрузку смартфонов и других электронных устройств.

Если вы будете делать это, то избавитесь от такого негативного явления, как замедление работы устройства. Ведь в процессе перезагрузки происходит автоматическое очищение памяти от всякого «мусора».

Также специалист напомнил о том, что больше всего память смартфона забивается никому не нужными фотографиями и видеороликами. Откройте папку и посмотрите, что вы там продолжаете хранить. Возможно, вы сами удивитесь, как много там ненужных файлов. Также нужно следить о работе приложений в фоновом режиме. Иногда включено слишком много программ.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / “Ротару в молодости”, “Подумал, что Ефросинина”. Ласточкин взорвал сеть, переодевшись в девушку

26.10 / Выборы мэра Львова. Садовый и Синютка вышли во второй тур – экзит-полл

25.04 / На Земле обнаружена пыль после взрыва сверхновой

07.05 / В РФ соберут шесть спутников связи нового поколения

23.09 / На Украине заявили о стрельбе по машине помощника Зеленского венгерскими патронами

13.12 / Компания Huawei представит операционную систему Pad OS для планшетов

17.10 / Арахамия о расколе монобольшинства: К сожалению, Коломойский тут не ньюсмейкер

02.10 / Возле Центрального железнодорожного вокзала Киева произошла стрельба

18.05 / Финляндия начала сокращение закупок российской нефти

08.05 / В Турции заметили желание США вернуть Россию в 1990-е

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика