Ученые и экипаж арестованного в Дании судна прибыли в Калининград

Ученые и члены экипажа с арестованного в Дании судна «Академик Иоффе» прибыли в порт Калининграда, информирует пресс-служба Минобрнауки России.

«Научно-исследовательское судно «Академик Николай Страхов» успешно прибыло с научной группой и экипажем судна «Академик Иоффе», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение министерства.

Уточняется, что на борту судна находится капитан Андрей Зыбин. Он будет участвовать в комиссии по проверке инцидента с задержанием в порту Скаген (Дания). После разбирательств планируется возращение судна в Россию.

Ранее сообщалось, что 1 ноября при бункеровке на рейде порта Скаген было арестовано судно «Академик Иоффе», изъята вся документация. Арест был произведен по иску третьей стороны.

Иск, на основании которого задержали судно, подала компания One Ocean Expeditions Ltd из-за его предыдущей деятельности. В Минобрнауки создали специальную комиссию, которая занимается расследованием случая.