 

Ученые и экипаж арестованного в Дании судна прибыли в Калининград

24.11.2021, 20:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые и члены экипажа с арестованного в Дании судна «Академик Иоффе» прибыли в порт Калининграда, информирует пресс-служба Минобрнауки России.

«Научно-исследовательское судно «Академик Николай Страхов» успешно прибыло с научной группой и экипажем судна «Академик Иоффе», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение министерства.

Уточняется, что на борту судна находится капитан Андрей Зыбин. Он будет участвовать в комиссии по проверке инцидента с задержанием в порту Скаген (Дания). После разбирательств планируется возращение судна в Россию.

Ранее сообщалось, что 1 ноября при бункеровке на рейде порта Скаген было арестовано судно «Академик Иоффе», изъята вся документация. Арест был произведен по иску третьей стороны.

Иск, на основании которого задержали судно, подала компания One Ocean Expeditions Ltd из-за его предыдущей деятельности. В Минобрнауки создали специальную комиссию, которая занимается расследованием случая. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / США внимательно наблюдают за ситуацией в Беларуси – Помпео

26.07 / В Хабаровске рейсовый автобус врезался в опору освещения

28.08 / Водитель в Екатеринбурге сбил детей на переходе

25.03 / Байден обеспокоился связями Турции с Россией

31.07 / Москва сказала, каким будет ответ на санкции ЕС из-за «кибератак»

09.10 / Компания Honda инвестирует 45 млрд долларов в космическую отрасль

26.01 / В работе Zoom произошел сбой

01.12 / Тихановская выразила сожаление из-за невозможности визита в Россию

14.08 / Искусственный интеллект начал сочинять тексты к песням

08.07 / Школьников в Нью-Йорке переведут на занятия дважды в неделю

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика