Писатель Лукьяненко предложил ввести обязательную вакцинацию

Автор «Ночного дозора» и «Лабиринта отражений» Сергей Лукьяненко в интервью радиостанции «Говорит Москва» подержал письмо врачей к антипрививочникам и предложил ввести обязательную вакцинацию.

«Правильно сделали, правильно пригласили, но я сомневаюсь, что кто-то придет. Но идея правильная, позвать стоило. Я уверен, что всю безопасность им обеспечат, костюмы защитные дадут. Антиваксеры мешают выработке иммунитета коллективного, прекращению эпидемии как таковой. По большому счету должно быть принято какое-то централизованное государственное решение, которое сделает вакцинацию обязательной. Либо, по меньшей мере, должно быть принято решение, которое вынудит людей вакцинироваться», – приводятся его слова в Telegram-канале «Говорит Москва».

Напомним, российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса. В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой РФ – Патриоты – За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза.

Письмо подписали 11 врачей России, в том числе главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко, главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода и лавный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.

Замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич поддержал открытое письмо российских врачей, адресованное противникам вакцинации от коронавируса.