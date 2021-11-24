 

Начались летные испытания самолета Denali с деталями, напечатанными на 3D-принтере

24.11.2021, 20:26, Новости дня
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Инновационный по своей конструкции самолет Denali впервые поднялся в небо. По словам экспертов, летные испытания прошли нормально. Особенность данного воздушного судна в его экономичности и экологической безопасности.

Кроме того, значительная часть деталей к самолету Beechcraft Denali была распечатана на 3D-принтере, сообщают представители компании Texron Aviation, в которой он создан. Это касается не только внешних конструкций, но и внутренностей турбовинтового двигателя.

Кстати, инженеры утверждают, что именно производство деталей при помощи 3D-печати позволило создать конструкцию, которая экономит примерно 20 процентов топлива. Самолет может перевозить до 11 человек. Дальность полета немного не дотягивает до трех тысяч километров, а крейсерская скорость – 528 км/ч.



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