В Калифорнии создан новый вид биотоплива

Как сообщают из Калифорнии, ученые-химики из университета данного штата представили новый вид биотоплива, в производстве которого использована самая обыкновенная кишечная палочка.

В природе заканчиваются запасы нефти и газа, моментально отказаться от углеводородного топлива полностью человечество не сможет. Поэтому какое-то время придется в значительной мере полагаться на биотопливо.

В данном случае, сырьем для производства искусственных нефтепродуктов могут послужить выброшенные на свалку пластмассы и отработанные технические смазки, говорят ученые. При помощи бактерий они достаточно быстро превращаются в некое подобие искусственной нефти. Кром этого, можно использовать различные массы, в которых содержится глюкоза. Из них получится отличный бензин.