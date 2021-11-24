FAZ – гендиректор МАГАТЭ назвал безрезультатными переговоры с Ираном в преддверии встречи в Вене

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом и главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами, пишет Frankfurter Allgemeine. Сторонам в очередной раз не удалось достичь каких-либо конкретных результатов — они лишь условились о продолжении диалога. Как отмечает издание, на следующей неделе в Вене представители Ирана и «пятёрки» международных посредников возобновят переговоры по возвращению к ядерной сделке.



Reuters

Переговоры между Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Ираном в очередной раз завершились без каких-либо конкретных результатов. Во вторник обе стороны договорились лишь об их продолжении. Об этом заявил генеральный директор агентства, пишет Frankfurter Allgemeine.

Министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заверили генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в том, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер и страна не намерена создавать ядерное оружие. При этом, как отмечает издание, Иран до сих пор не предоставляет МАГАТЭ доступ к некоторым ядерным объектам на своей территории, тем самым нарушая обязательства в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), согласованным в 2015 году.

В докладах, адресованных комитетам МАГАТЭ, Гросси предупреждает о стремительном наращивании запасов высокообогащённого урана. В то же время Иран в некоторых случаях, по его словам, препятствует осуществлению инспекторами МАГАТЭ ранее согласованных мер по наблюдению. Кроме того, считает Гросси, Иран отказывается предоставлять информацию, требуемую в соответствии с основными документами МАГАТЭ, вне зависимости от приостановки действия некоторых положений СВПД. На предстоящей неделе в Вене должны возобновиться международные переговоры о возможном восстановлении СВПД.

Почти шесть месяцев назад из-за смены политического руководства Ирана переговоры по возобновлению ядерной сделки были приостановлены. Новое правительство во главе с президентом Ибрахимом Раиси выступает категорически против ядерной сделки. Совместный всеобъемлющий план действий, согласованный в 2015 году, предусматривал ограничение иранской ядерной программы и контроль над ней со стороны МАГАТЭ и — в обмен на это — отмену санкций против Ирана. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения в одностороннем порядке. Впоследствии поэтапный отказ от обязательств по СВПД начал и Иран.

Преемник Трампа на посту президента США Джо Байден заявлял о готовности вернуться в СВПД. С апреля в Вене ведутся непрямые переговоры между Ираном и США: иранцы ведут диалог с оставшимися в соглашении Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией.

Как отмечает издание, до начала июня Иран представляло довольно умеренное правительство, манера ведения переговоров которого уже была «довольно жёсткой». Теперь за столом переговоров сидят представители Ибрахима Раиси, сторонника жёсткого курса в международных отношениях. На этапе предварительных переговоров иранцы, похоже, даже не хотели или не могли чётко обозначить, согласны ли они соблюдать уже достигнутые к тому моменту договорённости.

Второй доклад Гросси, адресованный Совету управляющих МАГАТЭ в Вене, показывает, насколько далеко за пределы СВПД продвинулась ядерная программа Ирана. По оценкам МАГАТЭ, запасы урана, обогащённого до 60%, возросли до 17,7 кг, а запасы урана, обогащённого до 20%, достигли 113,8 кг. В рамках СВПД Иран взял на себя обязательство не обогащать его выше порога 3,67%. Но и низкообогащённого урана в стране в настоящий момент во много раз больше, чем предусматривало соглашение.

Кроме того, в своём отчете Гросси жалуется, что инспекторы МАГАТЭ в течение нескольких месяцев подвергались «чрезмерно назойливым личным обыскам со стороны сил безопасности». Кроме того, им не предоставляется доступ ко многим объектам. По словам Гросси, даже достигнутое уже при новом иранском руководстве соглашение, в соответствии с которым инспекторам разрешается обслуживать камеры видеонаблюдения и заменять носители информации, которые будут храниться в Иране под контролем МАГАТЭ, так и не соблюдается.

Иран отказывается пускать инспекторов МАГАТЭ в цех по производству компонентов центрифуг в Карадже для установки камер наблюдения. Иранцы ссылаются на то, что в июне на ядерном объекте в Карадже была совершена попытка диверсии. Иранская сторона утверждает, что для атаки использовалась технология наблюдения. Гросси опровергает эту информацию.

Запасы высокообогащённого урана в Иране достигли такого уровня, что, по данным вашингтонского Института науки и международной безопасности, на создание первого ядерного заряда Ирану потребуется около трёх недель. Запасов достаточно и для создания второго ядерного заряда в течение двух месяцев.

Международные наблюдатели и дипломаты также обеспокоены тем, что Иран приобрёл значительный опыт в области технологий обогащения урана. В отличие от запасов, прорыв в знаниях необратим, даже если возврат к СВПД будет успешным, пишет Frankfurter Allgemeine.