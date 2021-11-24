Член набсовета “Медиа группы Украина”: Заявление части депутатов от “Слуг народа” в отношении каналов “Украина” и “Украина 24” стало ответом на вопросы о “вагнергейте”

“Совместное публичное заявление части депутатов фракции “Слуга народа” в отношении каналов “Украина” и “Украина 24” является формой ответа на журналистские вопросы о “Вагнергейте”, прозвучавшие в программе “Свобода слова с Савиком Шустером” 19 ноября. Отказ власти представлять свою позицию в эфире – автоматически означал, что мы получим ответ другими способами. В данном случае это попытка очернить репутацию каналов и их сотрудников. Вероятно, такой ответ существенно ухудшит ситуацию со свободой слова в нашей стране”, – заявил Белянский.

Он добавил, что медиа-группа работает “в соответствии с интересами общества, строго соблюдая стандарты журналистики и принципы свободы слова”.

“Мы не можем замалчивать ни результаты международного расследования Bellingcat по спецоперации “вагнеровцев”, ни темы офшоров президента Украины, ни других резонансных расследований. Власть вправе комментировать или отказываться от комментариев, но информация, представляющая общественный интерес, всегда будет опубликована. Редакционная политика каналов “Украина” и “Украина 24” не изменялась, не меняется и не может изменяться, поскольку полностью основана на принципах свободы слова. Акционер “Медиа группы Украина” (МГУ) Ринат Ахметов не вмешивается в редакционную политику канала “Украина 24″, как и других активов МГУ, и неоднократно открыто заявлял об этом. Он не вмешивался в нее раньше и я не могу себе представить, чтобы какие-либо обстоятельства могли убедить Рината Леонидовича вмешаться в нее в будущем”, – подчеркнул член наблюдательного совета.

Контекст:

Нардепы от фракции “Слуга народа” решили бойкотировать телеканалы “Украина” и “Украина 24”, сообщила спикер фракции Юлия Палийчук 24 ноября. Парламентарии, по ее сообщению, по этому поводу выпустили совместное заявление, в котором утверждают, что “олигархический шантаж против государства и общества не даст никакого результата”.

Парламентарии обвинили каналы в распространении фейков, манипуляции и “публичных безосновательных оскорблениях тех, кто мешает олигарху”, но не привели конкретных примеров.

Кто именно из представителей монобольшинства подписался под заявлением, Палийчук не уточнила, в Telegram-канале партии указано, что речь идет о “ряде спикеров”.

12 ноября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк удивлялся появлению на телеканалах Ахметова таких политиков, как экс-премьер-министр Арсений Яценюк, экс-премьер-министр Владимир Гройсман, экс-министр финансов Александр Данилюк, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, экс-глава СБУ Игорь Смешко и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он связывал критику действующей власти на каналах Ахметова с принятием закона об олигархах.

11 ноября “Украинская правда”, ссылаясь на источники в окружении Ахметова, написала, что отношения бизнесмена и президента Украины Владимира Зеленского начали портиться после принятия закона об олигархах. По данным издания, на ухудшение отношений также повлияла манера общения, которую представители Офиса президента позволяли себе в разговорах с Ахметовым и его командой.

Бизнесмен назвал неправдой сообщения о том, что представители ОП в разговорах с ним и его командой позволили себе такую манеру общения, которая привела к ухудшению отношений. “Я со всеми общаюсь уважительно и с собой никому не позволю говорить по-хамски”, – подчеркнул Ахметов.

5 ноября Зеленский подписал закон об олигархах. Он уже вступил в силу.

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