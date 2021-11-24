Минздрав призвал родителей прививать от COVID детей от 12 до 17 лет

Первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко в эфире телеканала «Россия-24» призвал родителей подростков от 12 до 17 лет прививать их от коронавируса.

«Я бы хотел призвать родителей участвовать максимально в этой вакцинации (подростков от 12 до 17 лет), учитывая ее безопасность», – цитирует его ТАСС.

Фисенко отметил, что дети являются основными переносчиками коронавируса и источниками заражения для своих старших родственников.

«Вакцинация позволит нам этот риск значительно снизить и создать дополнительное напряжение популяционного иммунитета и сопротивляемость проживающих на территории РФ людей к COVID-19», – рассказал он.

Фисенко напомнил, что вакцины против коронавируса для детей применяются более чем в 40 странах мира.

Напомним, вакцина от коронавируса «Спутник» для детей от 12 до 17 лет получила регистрационное удостоверение в России.