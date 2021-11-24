 

В ЕР назвали поправки к бюджету отвечающими социальной политике государства

24.11.2021, 18:54, Новости дня
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Поправки «Единой России» в бюджет отвечают приоритетам социальной политики государства, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

Он отметил, что Госдума поддержала поправку «Единой России» о выделении ежегодно 3 млрд рублей на ремонт общежитий вузов. Это решение позволит привести в нормативное состояние не менее 100 тысяч кв. м общежитий вузов каждый год. Также не менее 100 вузов в субъектах РФ получат грантовую поддержку на проекты развития в рамках программы «Приоритет 2030».

«Финансирование программ молодёжной занятости увеличится на 3 млрд рублей, более 7 млрд рублей выделено на обеспечение связью населенных пунктов от 100 до 500 человек в субъектах РФ», – приводятся слова депутата на сайте партии.

В бюджете учтены все инициативы, включенные в народную программу «Единой России», в которую внесли свои предложения более чем 1,5 млн жителей страны, подчеркнул он.

«Приоритетом бюджетной политики является увеличение финансирования социальных программ, молодежной политики, поддержки общественных организаций, модернизацию системы здравоохранения, развитие науки и образования», – сказал Мажуга.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла проект федерального бюджета с социально значимыми поправками «Единой России». В нем предусмотрено финансирование основных направлений народной программы партии. Бюджет позволит выполнить все социальные обязательства государства и поручения президента, данные на Съезде партии.

Речь идет об увеличении финансирования социальных программ, молодежной политики, поддержки общественных организаций, развития села и инфраструктуры. В общей сложности по инициативе «Единой России» государственные расходы на социально значимые направления в 2022-2024 годах вырастут на 107 млрд рублей.



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