 

Ученые пояснили, почему на больших территориях Чили разбросано стекло

24.11.2021, 18:36, Новости дня
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По мнению представителей науки, огромное количество естественного стекла, которое разбросано на большой территории в Чили, является результатом взрыва над пустыней Атакама прилетевшей из космоса кометы.

Ученые полагают, что данное событие произошло примерно 12 тысяч лет назад. В результате взрыва и мгновенного повышения температуры до уровня плавления кремния на участке длиной в 75 километров до сих пор можно находить причудливые куски стекла.

Разумеется, ученые говорят не о какой-то большой комете, якобы вошедшей в земную атмосферу. В этом случае катастрофа наверняка уничтожила бы все живое на планете. Речь идет о небольшом космическом теле, например, только части материи, оторвавшейся от кометы.



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