 

На оккупированных территориях Донецкой области распространяется бешенство – омбудсмен

24.11.2021, 18:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“На временно оккупированной территории Донецкой области обострилась проблема распространения бешенства, опасного как для людей, так и животных. В местные больницы обращаются лица, которые стали жертвами нападения бездомных животных, для получения медицинской помощи, в том числе экстренной прививки”, – говорится в сообщении.

Сообщается, что из-за массовости таких случаев, в больницах не хватает вакцин для экстренной профилактики заболевания бешенством, а оккупационная администрация не принимает мер по обеспечению больниц такими препаратами. 

В Офисе омбудсмена подчеркнули, что действия оккупационных властей нарушают нормы международного права, в частности Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Омбудсмен обратилась в Международный Комитет Красного Креста в Украине с просьбой рассмотреть возможность обеспечения жителей временно оккупированных территорий в Донецкой области вакцинами для экстренной профилактики заболевания бешенством.

Контекст:

Бешенство – это вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита, параличами и 100-процентной летальностью. Болезнь входит в пятерку наиболее опасных зоонозов (группа инфекционных и паразитарных заболеваний, вызванных патогеном), которые наносят огромные социально-экономические убытки.

По данным Центра общественного здоровья, ежегодно от этого заболевания в мире погибает более 55 тыс. человек и более 1 млн животных, 95% случаев смерти от бешенства фиксируют в Африке и Азии.

В 2019 году был зарегистрирован один случай заболевания бешенством в Украине среди людей. Наибольшие показатели заболеваемости бешенством зафиксированы в 2007 году – семь случаев. В 2020-м также был один случай заболеваемости. 

В Украине хотят до 2030 года полностью остановить заболеваемость бешенством.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / В Украину идет потепление – Укргидрометцентр

12.11 / Кличко: Пустой холодильник может победить телевизор

10.02 / НАБУ подготовило проекты подозрений экс-нардепам от БПП Кононенко и Грановскому

21.02 / Euronews – пятая ночь протестов против заключения рэпера Пабло Хаселя завершилась грабежами

31.10 / Слепой барабанщик на шоу “Україна має талант” растрогал члена жюри Притулу до слез. Видео

26.09 / Генштаб РФ заявил об отсутствии ответа от НАТО по соглашению о безопасности полетов

23.06 / США объяснили отставание строительства базы ПРО в Польше от графика

30.07 / Задержанных в Беларуси бойцов ЧВК “Вагнер” обвиняют в подготовке терактов

02.11 / Выплаты на первого и второго ребенка в РФ получают 1,3 млн семей

01.06 / Принесет в госбюджет около 3 млрд грн. Минкульт Украины поддержал введение “налога на Google”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика