Тарута: Зеленский не контролировал спецоперацию по вагнеровцам – у него были более важные дела. Понять это можно, простить – нет

Дело вагнеровцев. Понять можно, простить – нет.

Ровно 10 лет назад. Ситуационная комната в Белом доме. Президент США в полном молчании напряженно наблюдает за спецоперацией по ликвидации Бен Ладена в прямом эфире. Наряду с Бараком Обамой госсекретарь Клинтон, вице-президент Байден и другие чиновники. Белый дом официально обнародует снимки. Американцы должны знать, мир должен знать, что в минуты, когда проходит спецоперация по “террористу номер один”, для президента США нет ничего важнее.

Расследование по вагнеровцам, обнародованное Bellingcat, показало украинцам и миру: у президента Зеленского были более важные дела. Мы точно знаем, что президент Украины, не имевший ни морального, ни институционального права поручать принимать решения по такому важному делу даже ближайшему окружению, не контролировал спецоперацию. И этого не поправить ни одной отставкой. У Украины была уникальная возможность продемонстрировать профессионализм спецслужб, показать мировому сообществу свидетелей агрессии РФ, продемонстрировать мощь и силу. Только через неделю после задержания вагнеровцев российские спецслужбы поняли, что имеют дело с операцией украинских спецслужб.

Президент Зеленский и глава ОП Ермак почти полтора года не говорили украинцам правду о “деле варгеровцев”. В частности, Ермак заявлял, что “эта история выдумана от начала и до конца”. Однако расследование Bellingcat показывает, что Зеленский и Ермак были проинформированы о всех стадиях подготовки спецоперации, а ее финальный план был подписан министром обороны Украины Тараном. “Дело вагнеровцев” – не просто “скандал”, в котором задействован Офис президента. Теперь это страница украинской истории.

А это еще один исторический пример. “Отправляй мальчиков”, – так звучал первый в истории Израиля приказ о точечной ликвидации террористов. Его отдала Голда Мэйр после того, как во время Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году члены террористической палестинской организации убили 11 спортсменов израильской олимпийской сборной. Лично за спецоперациями в Нагорном Карабахе следили президенты Эрдоган и Алиев. Потому что это не просто должностные обязанности – это моральное обязательство президента! В важное время для страны взять на себя ответственность.

На самом деле, не столь важно, что там сделал или не сделал Ермак. Важно, что Зеленский не контролировал спецоперацию, что в то время у президента были более важные дела. Президент может это объяснить, но простить этого президента – невозможно.

Источник: Сергій Тарута – Sergiy Taruta / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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