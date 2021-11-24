 

В Италии готовят локдаун для непривитых и хотят сократить срок действия COVID-сертификатов

24.11.2021, 17:22, Новости дня
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Сообщается, что правительство должно утвердить новый указ 25 ноября.

Документ предусматривает, что в ряд заведений, в частности в рестораны, бары, кинотеатры, театры, спортзалы, будут иметь доступ только люди с “зеленым пропуском”, то есть вакцинированные от коронавируса или недавно переболевшие.

Агентство ANSA сообщает со ссылкой на собственные источники, что, согласно правительственным нововведениям, в населенных пунктах, находящихся в “желтой” и “красной” зонах, люди будут вынуждены носить маски на улице.

По данным агентства, правительство Италии намерено с 15 декабря сделать обязательной вакцинацию от COVID-19 для учителей и сотрудников полиции. Кроме того, обязательной станет также третья вакцина для медицинских работников.

Новые ограничения вступят в силу 6 декабря, пишет издание.

Контекст:

За все время пандемии в Италии зафиксировано 4,9 млн случаев заболевания COVID-19, вылечилось 4,7 млн, умерло более 133 тыс. 23 ноября в стране с населением почти 60 млн было зафиксировано более 10 тыс. новых случаев заболевания и 67 смертей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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