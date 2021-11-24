 

В Минске заявили о попытке силовиков Польши остановить беженцев автоматными очередями

24.11.2021, 17:12, Новости дня
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Польские силовики минувшей ночью пытались автоматными очередями остановить проход на свою территорию группы мигрантов, сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии.

«В этот раз польские силовики встретили беженцев автоматными очередями. Для пресечения возможных провокаций данный участок был прикрыт белорусскими военнослужащими», – передает ТАСС сообщение погранведомства.

В среду в Польше заявили, что мигранты продолжают попытки силового штурма польско-белорусской границы.

Напомним, Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что польские силовики применяли к беженцам взрыв-пакеты и слезоточивый газ, когда те просили убежища. Вместе с тем, группа из 118 мигрантов уже покинула Белоруссию 22 ноября, во вторник готовится к убытию из минского аэропорта еще одна группа мигрантов. До этого ЕС пообещал точечные меры по ситуации на белорусско-польской границе.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. В Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.



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